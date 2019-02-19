لمن يقول هُمام ابراهيم “افا عليك”؟

Feb 19, 2019 اطلق النجم العراقي همام ابراهيم اغنيته الجديده “افا عليك” على قناته الرسمية عبر موقع اليوتيوب. Advertisements الأغنية من كلمات فراس الشذر، الحان زياد يوسف، توزيع مهند غازي ومكس وماستر مصطفى كمال، اما التصوير الفوتوغرافي حسين سلمان والانتاج لشركة المولى برودكشن. للاستماع الى الاغنية:







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