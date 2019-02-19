"دي جينيرس" تفاجِئ جمهور برنامجها بمليون دولار!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وزّعت الممثلة الكوميدية والإعلامية الأميركية إيلين دي جينيرس، مليون دولار بمناسبة عيد ميلادها على الحضور في هذه الحلقة من برنامجها الاسبوعي The Ellen Show. حيث كان الجمهور منتقى من الأشخاص الذين قاموا بأعمالٍ خيرية خلال العام الماضي بحسب ما ورد في صحيفة Daily Mail البريطانية التي نقلت عن إيلين التي بلغت من العمر 61 عاماً، قولها أنها قررت الإهداء فضلاً عن تلقي الهدايا في يوم ميلادها.

وشرحت الاعلامية الشهيرة الفكرة موضحة الغاية منها "اخترتكم اليوم لأنني حاولت تشجيع الناس على القيام بمليون عمل خيري، ووجودكم بين الحاضرين لهذه الحلقة الخاصة يعني أنكم ساهمتم بمساعدتي للوصول إلى هذا الهدف. وأنا أريد أن أحتفل معكم لأكم تمتلكون جميعكم ميزة مشتركة. فقد صنعتم فرقاً من خلال أعمالكم. الأمر الذي أبكى بعض الحاضرين تأثراً بموقفها ويالخدعة التي نفذتها قبل أن تكشف عن المفاجأة الكبرى بعد أن نهضت لتخاطب الجمهور، بأنهم "إذا وجدوا علبة كورن فليكس تحت مقعدهم، سينالون مفاجأةً خاصة، وهي أكبر هدية تقدّمها لأي شخص". ثم أعلنت أنّ علب "الكورن فليكس" مجرد خدعة، وفتحت العلبة الكبيرة التي كانت إلى جانبها كاشفة عن مليون دولار وزّعتها على جميع الحاضرين.