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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. The Crew يفتتح شرم الشيخ الآسيوى والمهرجان بعرض فيلم رعب مصرى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سيد عبد الرحيم مدير مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، خلال المؤتمر الصحفى المقام للكشف عن تفاصيل المهرجان، عن اختيار الفيلم المصري "The Crew"، ليكون فيلم الافتتاح لهذا الحدث السينمائي الواعد، في دورته الأولى، حيث يشهد المهرجان العرض الأول العالمي للفيلم بعدما فضلته الشركة المنتجة، عن العديد من المهرجانات الدولية والاقليمية، دعما منها للفعاليات السينمائية التي تقام على أرض مصر.
The Crew
وأكد مخرج الفيلم إسلام رسمي، أنه سعيد للغاية بخروج "The Crew" للنور، وانطلاقه من خلال مصر أولاً، راجيا أن ينال رضا الجمهور والنقاد على حد سواء، مشددا على المجهود الكبير الذي بذله فريق العمل، والاحترافية الشديدة أمام وخلف الكاميرات، معتبرًا أن ترجمة كل ذلك على شاشة السينما، هو المكسب الحقيقي.
ويتناول "The Crew"، مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، وحتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، والتي يجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا،أحمد حلمي، منى زكي، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، على رأسهم وحيد حامد ، جابي خوري، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل و إسلام رسمى ، تصوير تامر الحسيني، مونتاج محمود سمير.
وفى سياق آخر أكد مدير المهرجان، أن شرم الشيخ للسينما الآسيوية واجه تحديين وهو تغير هوية المهرجان واضافة مسابقة جديدة ليضم المهرجان 13جايزة إضافة لجايزة افضل فيلم عربي، موضحاً أن المهرجان يشارك به 26دولة آسيوية ويضم البرنامج 12 فيلم روايي طويل منهم فيلم بيت ست وهو عرض عالمي اول للمخرج المصري احمد عادل وهو فيلم رعب وفيلم 1957 وفيلم ورونا من افغانستان وفيلم ياباني بعنوان مسدس وفيلم امارتي بعنوان الولادة وغيرهم من الافلام.
واعلن مدير المهرجان عن لجان تحكيم مسابقات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية وهي كالتالي
مسابقة الفيلم الروائي الطويل:
شيه في – مخرج صيني
عبد الله الجنيبي – مخرج إماراتي
ديبورا يونج – صحفية وناقدة بمجلة هوليود ريبورتر
عبير صبري – ممثلة مصرية
سو برادو – ممثلة فلبينية
مسابقة الفيلم التسجيلي:
محسن أحمد – مدير تصوير مصري
نديم جرجورة – ناقد لبناني
فرانشيسكا ارايزا – مخرجة ألمانية
مسابقة الفيلم القصير:
هاني لاشين – مخرج مصري
تسمية عفرين – مخرجة من بنجلاديش
علي وجيه – ناقد سوري
مسابقة أفلام التحريك:
أشرف أحمد – مخرج تحريك مصري
ميلوشا ايتوجانوفا - رئيس مهرجان كازان للسينما الإسلامية
شادي عون – مخرج لبناني
مسابقة أفلام الطلبة:
ماجدة خير الله - ناقدة
عمرو عابد - ممثل
مروان عمارة - مخرج
لجنة جمعية نقاد السينما:
مجدي الطيب
رامي عبد الرازق
نيرمين يسر
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