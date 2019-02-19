ماجي بو غصن تعلق على صورة مولودة نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" صورة الفنانة نانسي عجرم وهي تُرضع ابنتها "ليا".

وعلقت ماجي بو غصن على الصورة: "ما من رسالة أبلغ من الأمومة، نانسي عجرم، كل الاحترام والله يحميلك هالعيلة الحلوة".

يُذكر أن الفنانة نانسي عجرم وضعت في بداية شهر فبراير ابنتها الثالثة ليا، وأشارت صحيفة النهار اللبنانية إلى أن نانسي وضعت قبل الموعد المحدد بأسبوعين