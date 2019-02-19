الاوبرا تواصل احياء ذكرى رحيل ام كلثوم

الاوبرا كتب - أحمد أيوب: تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالاتها لاحياء ذكرى رحيل ام كلثوم حيث يقام فى الثامنة مساء الجمعة 22 فبراير على المسرح الكبير امسية تعيد للاذهان ذكريات زمن الفن الجميل تحييها المطربة مى فاروق بمشاركة العازفان الدكتور يحيى الموجى ( كمان ) والدكتور عماد عاشور ( تشيللو ) وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتتضمن نخبة من الروائع الكلثومية التى العازفان الدكتور يحيى الموجى ( كمان ) والدكتور عماد عاشور ( تشيللو ) وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وتتضمن نخبة من الروائع الكلثومية التىشكلت جزء من تاريخ الطرب العربى . الجدير بالذكر ان دار الاوبرا قدمت العديد من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم وتأتى سلسلة احتفاليات كوكب الشرق بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ( أم كلثوم ) ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .

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