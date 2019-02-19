ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني بـ "زلزال" محمد رمضان

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كشف الفنان ماجد المصري عن انضمامه لأسرة عمل مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، في أول تعاون بينهما، وذلك علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
فكتب المصري عبر حسابه قائلًا: "بسم الله توكلت علي الله.. أول تعاون مع صديقي النجم محمد رمضان.. زلزال.. رمضان ٢٠١٩"، وعبر متابعيه عن سعادتهم بذلك الخير وتمنوا له
يذكر أن مسلسل "زلزال"، سيشارك به محمد رمضان وماجد المصري ضمن موسم دراما رمضان 2019، إلي جاب كل من حسام داغر، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ياسر محمد سامي.
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