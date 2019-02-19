بالفيديو.. تامر عاشور يطرح البرومو الأول لـ "أيام"

كتب - أحمد عمرو:

طرح النجم تامر عاشور، البرومو الأول لكليب "أيام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، و ألحان تامر علي، والكليب تم تصويره في

إيطاليا.

يذكر أن المطرب تامر عاشور يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية "أيام"، الذي طال إنتظاره من جمهوره ومحبيه، و يضم الألبوم

على 10 أغنيات وهي " أيام"، "من غير مااحكيلك"، "ماشوفناش"، "خير"، "دي حكاية"، "في بالي"، "قولوله سماح"، "بقالي زمان"، "خلصانة"، "سلام"، "مرة"، "ماتختلفيش"، "حبيبي انت حبيبي"، كما من المتوقع صدور الألبوم خلال شهر فبراير الجاري.