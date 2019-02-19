- 1/2
- 2/2
علق عبدالله الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على منتقدي فيلمه "العفاريت"، حيث نشر فيديو، وقال فيه:"أن الفيلم له معنى وقصة، مشيرًا إلى أن المشكلة من عنده، لأنه لم يوضح الفيلم أو قصته كما يجب".
وتابع: "الناس اللي بتقول رأيها باحترام،وقالت إن التمثيل كويس والناس تعبت بس في مشكلة في توضيح القصة، هي الناس اللي فعلا لازم حد يسمعهم".
واستطرد: "الناس اللي بتقول رأيها بطريقة مش كويسةحسابهم عند ربنا"، واختتم: "إن شاء الله استنوا أفلام قصيرة كثيرة
يذكر أن عبدالله هو نجل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، وقدم تجربة سينمائية قوبلت بهجوم شديد، وسخر البعض أنه في أول تجربة له يمثل ويؤلف ويخرج دون أي خبرة سابقة، وهو ما دفعه للرد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجل غادة عادل يرد على منتقدي فيلمه "العفاريت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.