بالفيديو.. نجل غادة عادل يرد على منتقدي فيلمه "العفاريت"

أفيش الفيلم

كتب - أحمد أيوب:

علق عبدالله الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، على منتقدي فيلمه "العفاريت"، حيث نشر فيديو، وقال فيه:"أن الفيلم له معنى وقصة، مشيرًا إلى أن المشكلة من عنده، لأنه لم يوضح الفيلم أو قصته كما يجب".

وتابع: "الناس اللي بتقول رأيها باحترام،

وقالت إن التمثيل كويس والناس تعبت بس في مشكلة في توضيح القصة، هي الناس اللي فعلا لازم حد يسمعهم".

واستطرد: "الناس اللي بتقول رأيها بطريقة مش كويسةحسابهم عند ربنا"، واختتم: "إن شاء الله استنوا أفلام قصيرة كثيرة

وحاجات تعجبكم أوي اللي جاي أحسن بكثير".

يذكر أن عبدالله هو نجل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، وقدم تجربة سينمائية قوبلت بهجوم شديد، وسخر البعض أنه في أول تجربة له يمثل ويؤلف ويخرج دون أي خبرة سابقة، وهو ما دفعه للرد.