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نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت علي الصور: "مين قال إن قاعدة البيت وحشة، الواحد بيحس بيها أنه بني آدمولا حد يضايقك ولا حد يوترك، ملكة في بيتك".
وأضافت زينة: "الشقى وحش بس ضروري يومين إجازة الواحد ياكل وينام".
يذكر أن الفنانة زينة تنتظر عرض فيلمها "التاريخ
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زينة تخطف الأنظار بالكاجوال من داخل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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