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7 مارس المقبل.. ساقية الصاوي تحيي ذكري رحيل أحمد منيب

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7 مارس المقبل.. ساقية الصاوي تحيي ذكري رحيل أحمد منيبأحمد منيب
كتبت - إيمان العوضي :

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي مجموعة من الفنانين من أجل احتفالية خاصة إحياءً لذكري رحيل الفنان أحمد منيب، علي خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعة

والنصف مساءً.

ويعد المطرب أحمد منيب أحد أبرز رواد الفن النوبي، تميز بتقديم العديد من الأغاني التراثية النوبية، كما قدم مع الشاعر محيي الدين شريف

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أغاني نوبية ببون عصري مختلف، وتتلمذ علي يديه فنانين أصبحوا فيما بعد من كبار نجوم الغناء منهم محمد منير، علاء عبدالخالق، محمد فؤاد، وغيرهم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد منيب رحل عن عالمنا في فبراير عام 1990 عن عمر يناهز خمسة وستين عاماً.

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