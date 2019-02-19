7 مارس المقبل.. ساقية الصاوي تحيي ذكري رحيل أحمد منيب

أحمد منيبكتبت - إيمان العوضي :
تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي مجموعة من الفنانين من أجل احتفالية خاصة إحياءً لذكري رحيل الفنان أحمد منيب، علي خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس في تمام الساعة السابعةوالنصف مساءً.
ويعد المطرب أحمد منيب أحد أبرز رواد الفن النوبي، تميز بتقديم العديد من الأغاني التراثية النوبية، كما قدم مع الشاعر محيي الدين شريف
جدير بالذكر أن الفنان أحمد منيب رحل عن عالمنا في فبراير عام 1990 عن عمر يناهز خمسة وستين عاماً.
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