بالفيديو.. ميريهان حسين تروي تجربتها بعد إخلاء سبيلها

كتب - أحمد أيوب:

تحدثت الفنانة ميريهان حسين، أثناء لقائها في برنامج "MBC تريندينج"، الذي يعرض علي شاشة "mbc"، عن تجربتها التي مرت بها خلال الأسابيع الماضية، بعد أن غادرت سجن النساء بالقناطر الخيرية، عقب انتهاء فترة العقوبة التي قضتها بعد الحكم بحبسها لمدة أسبوعين في قضية "كمين الهرم".

وقالت ميريهان، في إن فترة حبسها مرت عليها بتيسير من ربنا، ولكنها تجربة صعبة.

وأضافت ميريهان: "وصلت لمرحلة أن ينفذ حكمي عليا وعلي الأطراف الأخري، لذلك قررت بعد تفكير أن أسلم نفسي، لكي أتخلص من هذه القصة".

وتابعت حسين: "كنت محتاجة أفوق لنفسي، والتفت لشغلي لأنها

تجربة تعبتني وضغطتني جدا الفترة اللي فاتت".

وتابعت ميريهان عن معاملة باقي السجينات لها خلال مدة حبسها: "اتفاجئت إني مشهورة أوي".

يذكر أن ميرهان حسين تم إخلاء سبيلها يوم الأربعاء 13 فبراير، بعد انتهاء مدة عقوبتها في قضية اعتدائها على ضابط في كمين بالهرم.