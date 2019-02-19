شاهد.. تعليق ماجي بوغصن على صورة نانسي عجرم وابنتها

كتبت - إيمان العوضي :

أعجبت الفنانة ماجي بوغصن، كثيرًا بصورة للمطربة نانسي عجرم ظهرت فيها برفقة ابنتها ليا، و أعادت نشرها موجهه اليها رسالة خاصة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

فعلقت ماجي علي صورة نانسي قائلة: "ما من رسالة ابلغ من الأمومة.. نانسي عجرم كل الاحترام والله يحميلك هالعيلة الحلوة"، تفاعل متابعي ماجي مع كلماتها الرقيقة ودعوا لنانسي وطفلتها.



يذكر أن ماجي بوغصن تشارك في موسم دراما رمضان 2019، من خلال المسلسل اللبناني "بروفا"، أمام الفنان أحمد فهمي، تأليف يم مشهدي، و إخراج رشا شربتجي، وهو مسلسل كوميدي يدور حول مجموعة من المفارقات الكوميدية التي يقع فيها بطلي العمل عقب تعارفهما.