بالفيديو.. عمرو يوسف في الجيم: "تمرينة الرجل متتفوتش"

كتبت - إيمان العوضي :

نشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو له من الجيم وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية الشاقة، علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونظرًا لأن عمرو يعرف تمامًا مدي صعوبة التمارين الخاصة بعضلات

الرجل قام بتشجيع متابعيه من خلال الفيديو وعلق عليه قائلًا: "متفوتش يوم الرجل".

جدير بالذكر أنه تم تكريم عمرو يوسف مؤخرًا من المركز الكاثوليكي عن

دوره في مسلسل طايع الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولة المسلسل إلي جانبه كل من صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، سهير المرشدي، وإخراج عمرو سلامة.