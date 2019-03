غوين ستيفاني إرتبطت بـ بليك شيلتون بعد فشل علاقاتها السابقة.. وعانت من أمراض بطفولتها

ميرنا وليد - بيروت - غوين رينيه ستيفاني هي مغنية أميركية، وكاتبة أغاني ، وممثلة. وهي مؤسِّسة مشاركة ومغنية رائدة في فرقة No Doubt، التي حققت نجاحاً كبيراً بفضل ألبومها الاستثنائي Tragic Kingdom، الذي صدر عام 1995 إلى جانب العديد من الأغنيات الناجحة، بما في ذلك "Just a Girl" و "Do not Speak" وغيرهما...

طفولتها

ولدت غوين رينيه ستيفاني في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1969 ، في ولاية ​كاليفورنيا​ ، وتربت متبعة ديانة الروم الكاثوليك. كان والدها، دينيس ستيفاني ، يعمل في مجال التسويق كما والدتها فقد عملت كمحاسبة قبل أن تصبح ربة منزل. كان والدا غوين من عشاق الموسيقى الشعبية فاكتسبت حب الموسيقى منهما. لديها شقيقان أصغر منها سناً وهما جيل وتود ، أما شقيقها الأكبر اسمه إريك. في المدرسة ، تم تشخيص ستيفاني بعُسر القراءة و ADHD (وهو اضطراب يؤدي إلى الحركة المفرطة ونقص في الانتباه).

أعمالها

خلال فترة توقف الفرقة عن إنتاج الأغنيات، بدأت ستيفاني في مسيرة البوب ​​المنفردة الخاصة بها في عام 2004 من خلال إطلاق ألبومها الأول "Love". وحقق الألبوم نجاحاً تجارياً كبيراً واستطاعت أغنية Hollaback Girl أن تصل إلى المرتبة الأولى على لائحة Billboard Hot 100 ، وأصبحت أول أغنية أميركية تبيع مليون نسخة. وفي عام 2006 ، أصدرت ​غوين ستيفاني​ ألبومها الثاني The Sweet Escape ، ثم ألبومها الثالث عام 2016 This Is What the Truth Feels Like" والذي أصبح ألبومها المنفرد الثالث ووصل إلى المرتبة الأولى على لائحة Billboard.

حصلت غوين ستيفاني على ثلاث جوائز غرامي كفنانة، إضافة إلى جائزة الموسيقى الأميركية ، وجائزة بريت ، وجائزة الموسيقى العالمية وجائزتي بيلبورد للموسيقى.

صنفت مجلة بيلبورد ستيفاني في المرتبة 54 من بين أكثر الفنانين نجاحاً و 37 من بين أكثر 100 فنانة نجاحاً في الأعوام من 2000 إلى 2009. حصلت على المرتبة الثالثة عشرة في قائمة "أفضل 100 امرأة في الموسيقى" في عام 2012 وباعت ستيفاني أكثر من 30 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم.

حياتها العاطفية

بعد وقت قصير من انضمام غوين ستيفاني إلى فرقة No Doubt، واعدت زميلها توني كانال وكان لها آمال كثيرة بهذه العلاقة، التي كانت مهمة في حياتها وعلقت ستيفاني حول الموضوع في إحدى المقابلات قائلة: "كل ما فعلته هو أن أنظر إلى توني وأدعو الله أن يدعني أكون معه."

بعد فترة تفككت الفرقة بسبب العلاقة العاطفية الفاشلة بين ستيفاني وكنال فأتى انفصالهما عملياً وعاطفياً.

بعدها التقت غوين ستيفاني بالمغني وعازف الغيتار في فرقة Bush، ​غافين روسديل​ في عام 1995 وبدآ يتواعدان. تزوجا في 14 أيلول/سبتمبر عام 2002 ، وأقاما حفل زفاف في سانت بول ، كوفنت غاردن ، لندن. أقيم حفل زفاف ثانٍ في لوس أنجلوس بعد أسبوعين. أنجبت غوين ستيفاني 3 أولاد من روسديل: جيمس ماكجريجور كينغستون روسديل ولد في 26 أيار/مايو عام 2006، زوما نيستا روك روسديل ولد في 21 آب/أغسطس عام 2008 ، وأبولو باوي فلين روسديل ولد في 28 شباط/فبراير عام 2014.

وفي 3 آب/أغسطس عام 2015، رفعت غوين ستيفاني دعوى طلاق على غافين روسديل بسبب "خلافات لا يمكن حلها". تم الانتهاء من أوراق الطلاق رسمياً في 8 نيسان/أبريل عام 2016 ، حيث وافق روسديل على "الانقسام غير المشروط". وفي أيلول/سبتمبر عام 2016، أعلنت غوين ستيفاني عن علاقتها مع الفنان الشهير ​بليك شيلتون​، وحظيت علاقتهما باهتمام الصحافة بقوة.

معاناة غوين ستيفاني مع الانجاب

منذ ارتباطها ببليك شيلتون أرادت غوين ستيفاني أن تنجب من حبيبها الفنان، لكن عمرها لم يسمح لها في الانجاب إذ أن غوين ستيفاني تبلغ من العمر 49 سنة، ما يمنعها من الحمل بالسرعة التي تتمناها. الى جانب علاقة حبهما تعاونت غوين ستيفاني مع بليك شيلتون في أعمال كثيرة، وأصدرا أغنية You make me feel like Christmas في أواخر عام 2018.