إلهام الفضالة وفشل تنسيق إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أن نرتدي أثمن القطع وأفخمها لا يعني أن هذا الأمر سيُظهر إطلالتنا بشكل أفضل، فأصبحنا نلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الشخصيات الفنية يحاولن التركيز على ثمن القطع بغض النظر عن ما إذا كانت تليق بهن أم لا.

ومنهن، الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ التي قررت أن تظهر بإطلالة لا تحمل للتنسيق أي معنى.

فارتدت كنزة رمادية، على معطف رمادي غامق، مرتدية من الأسفل تنورة فضفاضة من اللون الأحمر، الأزرق، الأسود والرمادي، على سروال ضيق أسود، وحذاء ملوّن، الأمر الذي لا يؤثّر على الإطلالة فحسب بل على أعيننا أيضاً.

وزادت الأمور سوءاً حينما قررت الفضالة ارتداء حقيبة سوداء مع لون الماركة الأبيض.

الإطلالة مزدحمة جداً، فليس هناك تنسيق بالألوان بتاتاً ولا حتى باختيار القطع المناسبة.