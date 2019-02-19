ميرنا وليد من أصول لبنانية وأحمد زكي تنبأ لها بنجومية كبيرة.. وماذا عن زواجها من ثري عربي؟

ميرنا وليد - بيروت - في السابع عشر من أيلول/سبتمبر عام 1977 ولدت الممثلة المصرية ​ميرنا وليد​ المصري الشعراني، وعلى الرغم من أنها لبنانية الأصل من أب وأم لبنانيين، إلا أن لها جذوراً مصرية من خلال جدها الأكبر الشعراني، نسبة إلى منطقة "باب الشعرية" وقد سافر جدها إلى بيروت، واستقر هناك وتزوج من لبنانية .

ولدت ميرنا وليد في لبنان ولها أخ شقيق، إلا أنها وهي في العاشرة من عمرها جاءت إلى مصر، حيث استكملت تعليمها وتربت في مصر مع أسرتها.

البداية مع ​سعاد حسني​ و​أحمد زكي​ وتعترف بفشلها في التمثيل في ​ذئاب الجبل​

شاركت ميرنا وليد في صغرها في فيلم بعنوان "رجل في فخ النساء"، وهو من بطولة بوسي و​فاروق الفيشاوي​ وذلك عام 1987/ لكن كانت بدايتها الحقيقية حينما رشحت أثناء دراستها في الصف الأول الثانوي، لتشارك في فيلم "الراعي والنساء" في عام 1991، لتلعب شخصية إبنة سعاد حسني بطلة الفيلم، والتي تقع في حب أحمد زكي، وقال لها أحمد زكي في ذلك الوقت بأنها ستكون نجمة كبيرة، كما أن وقوفها امام أبطال العمل جعلها تتعلق بالفن وتقرر الدراسة بمعهد السينما، حيث تخصصت في دراسة الإخراج، لتشارك بعدها في مسلسل "مبروك ألف مبروك" في عام 1992 .

ومن ثم انطلقت في مسلسل "ذئاب الجبل" الذي قدمها لجمهور الدراما بشكل قوي وشاركت ببطولته أمام الفنان عبد الله غيث و​أحمد عبد العزيز​، وهو العمل الذي شكّل بدايتها مع الشهرة والنجومية وبالرغم من ذلك ففي لقاء لها عبر أحد البرامج قالت بأنها تعتبر نفسها كانت فاشلة في التمثيل في العملين فلم يكن لديها أية خبرة لكنها تعتز بهما.

جمالها حصرها في الأدوار الرومانسية بين السينما والدراما

ملامح ميرنا وليد الجميلة جعلت أغلب المنتجين والمخرجين يرشحونها لتقديم الأدوار الرومانسية، فشاركت في العديد من الأعمال منها فيلم "ديسكو ديسكو" أمام ​نجلاء فتحي​، و"اغتيال فاتن توفيق" مع إلهام شاهين، و"لحظات حب" .

ومن أعمالها الدرامية مسلسل "سور مجرى العيون" و"قصة مدينة" و"حكاية بلا بداية ولا نهاية" و"جمهورية زفتى" و"لعبة الحياة" و"العيش والملح" وقدمت شخصية روحية في مسلسل "أم كلثوم" و"روبابيكيا" و""قاسم أمين" و"فارس العرب" و"علي مبارك" و"الإمام الغزالي" و"تعالى نحلم ببكره" و"بنت أفندينا" و"مباراة زوجية" و"علي يا ويكا" مع ​مصطفى قمر​، وشاركت في عام 2017 في المسلسل الإذاعي "خيوط الشمس"، وتشارك حالياُ في مسلسل "قيد عائلي" .

ضحت بالبطولة لرفضها القبلات والمشاهد الجريئة ومذيعة في "ضي القمر"

اعترفت ميرنا وليد بأنها رشحت لبطولة فيلم كبير، لكن اعتراضها على تأدية قبلة وبعض الأحضان في الفيلم جعلها تعتذر عن العمل، وأشارت الى أنها ترفض الأدوار الجريئة. أيضاً خاضت ميرنا وليد تجربة تقديم البرامج وعملت كمذيعة على قناة "الحدث" لبرنامج "ضي القمر" والذي بكت في إحدى حلقاته على الهواء بعد أن علمت بوفاة الممثل المصري ​وائل نور​، وهو ما صدمها لتدخل في نوبة بكاء.

ديو مع ​مدحت صالح​ وألبوم لم يحقق النجاح

في عام 2001 شاركت ميرنا وليد الغناء في ديو مع الفنان مدحت صالح لأغنية "حبيبي يا عاشق"، وهي أغنية لفيلم "شورت وفانلة وكاب" أول بطولات ​أحمد السقا​ المطلقة، وأنتجت لنفسها ألبوماً بعنوان "الحب همس" أطلقته في عام 2007، إلا أنه لم يحقق لها الانتشار المطلوب كمطربة، وقدمت أغنيات بعدها مثل "بسألك" وفي عام 2014 قدمت أغنية بعنوان "ابن مصر". وبالرغم من تمتعها بصوت جميل إلا أنها ظلت تتعامل مع الغناء بروح الهواية معتبرة أن الأساس هو التمثيل بالنسبة لها.

كرهت فستان زفافها وشائعات ربطتها بثري عربي

في عام 2008 احتفلت ميرنا وليد بزواجها من الطيار وائل الدجوي، إلا أنها اعترفت لاحقاً بأنها كانت تكره فستان زفافها والذي لم تشاهده إلا ليلة الزفاف لضيق الوقت فاضطرت أن ترتديه ، ولكنها تعتز بخاتم الخطوبة الذي حفرت عليه اسم زوجها من الخارج وليس من الداخل كما هو معتاد، ولها طفلتان هما مايا ومريم وبجانب عملها بالفن تعيش حياة أسرية هادئة، وقد غابت لفترة عن جمهورها لإنشغالها بتربية بناتها.

وكانت ميرنا وليد في بداية احترافها الفن تعرضت لشائعة زواجها من ثري عربي، وهو ما نفته تماماً وقتها وقالت لو تزوجت لن أخفي ذلك عن جمهوري.

حصلت على الجنسية المصرية

على الرغم من أصول ميرنا وليد المصرية ومحاولاتها الحصول على الجنسية لفترة طويلة، فقد طُلب منها أكثر من 15 ورقة من جدها الذي لم تره، الأمر الذي جعلها لا تحصل على الجنسية لسنوات طويلة، بالرغم من أنها عاشت أغلب حياتها في مصر، لكنها حصلت على الجنسية المصرية عام 2010.

فوتوسيشن عيد الحب يثير الجدل على السوشيال ميديا

قامت ميرنا وليد بفوتوسيشن لصالح إحدى المجلات المصرية، والتي ظهرت خلالها للحديث عن عيد الحب ،إلا أن صورها أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي لظهورها بلوك واطلالة قديمة تعود إلى التسعينيات، وحتى طريقة وستايل الصور كانا قديمين، مما عرضها للسخرية من الكثيرين إلا أنها لم تعلّق على الأمر.