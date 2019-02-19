هل يحق لـ هيفاء وهبي مقاضاة شبيهاتها؟

بعد انتشار صور المذيعة السورية رولا منصور، التي بدت نسخة طبق الأصل عن الفنانة هيفاء وهبي، التزمت هذه الأخيرة الصمت، في حين قام محبوها بشنّ حملة على منصور، متّهمين إياها بانتحال شخصيتها.
ورأى فانز هيفاء على تويتر، إنّ ما يحصل ليس مجرد شبه بالشكل، بل هو انتحال صفة، إذ أنّ من يشاهد صور رولا، لا يشكّ للحظة واحدة أنّها هيفاء.
وطالبوا هيفاء أن تقوم بتسجيل وجهها في دائرة الملكية الفكرية، لحفظ حقها، لأن الوجه كالبصمة عبارة عن هوية شخصية، واستنساخ الوجه أشبه بانتحال صفة.
فهل تقاضي هيفاء شبيهاتها وتتوجه لتسجيل وجهها في دائرة حقوق الملكية الفكرية؟
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