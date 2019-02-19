نانسي عجرم تتعرّض للانتقادات بسبب صورتها مع ابنتها ليا

على الرغم من التعليقات الإيجابية التي حظيت بها الفنانة نانسي عجرم، بعد نشرها صورتها وهي ترضع ابنتها ليا، داعيةً الأمهات إلى ضرورة إرضاع أولادهنّ مشدّدة على أهميّة الرضاعة الطبيعية، لم تسلم الفنانة من الهجوم.

فقد اعتبر البعض أنّ نانسي تناقض نفسها، إذ أنّها تشجّع على الرضاعة من جهة، وتقوم بالإعلان عن حليب صناعي من جهة ثانية، في إشارة إلى إعلان الحليب الذي صوّرته عام 2012 بعد ولادة ابنتها الثانية ليا.

نانسي من إعلان الحليب

محبّو نانسي دافعوا عنها، وأكّدوا أنّ نانسي كانت وجهاً إعلانياً لماركة حليب غير مخصّصة للأطفال الرضّع.

وكان هذا الإعلان قد عرّض نانسي لهجوم الصيف الماضي، خلال وجودها في المغرب حيث رفضت شرب الحليب لدى استقبالها في المطار، متعلّلة بحساسيتها ضد اللاكتوز، وعدم قدرتها على شرب الحليب، الأمر الذي طرح تساؤلات، كيف لفنانة تقوم بالدعاية لحليب لا تشربه.

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تقوم فيها نانسي بالترويج للرضاعة الطبيعية، إذ أنها بعد ولادة ابنتيها ميلا وإيلا، شاركت في مؤتمر صحفي لليونيسف التي اختارتها سفيرة لها للنوايا الحسنة، وأكّدت على ضرورة الرضاعة الطبيعية لما فيها من فائدة لصحّة الطفل وللروابط العاطفية بينه وبين أمه.

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نانسي عجرم تنشر صورة وهي ترضع ابنتها ليا وتوجّه هذه الرسالة

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