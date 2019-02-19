تأجيل استئناف أحمد عز في قضية نفقة توأم زينة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدم الفنان المصري أحمد عز باستئناف على الحكم بإلزامه بدفع مصاريف دراسية لطفليه التوأم من الفنانة زينة، قدرت بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني،
عز استند في استئنافه على أنه غير ملزم بمصاريف تعليم الطفلين خلال عامي 2017 و 2018، وذلك لأنهما لم يبلغا السن الرسمية في التعليم الأساسي، وهي سن السادسة، حيث كانا في الرابعة من عمرهما.
الفنان المصري أشار أيضا إلى عدم خضوع المدرسة الدولية المقيد بها التوأمان لنظام التعليم المصري، ولا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وفي النهاية قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة بتأجيل الحكم في الاستئناف الذي تقدم به أحمد عز إلى جلسة 18 مايو.
وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت بإلزام الفنان المصري أحمد عز بالمصاريف الدراسية لطفليه التوأم من الفنانة زينة، وقدرت المبلغ بـ 30 ألف جنيه استرليني، وذلك لعام 2017-2018.
وأشار معتز الدكر، محامي زينة، أن سبب تحديد هذا المبلغ يرجع إلى ثروة عز الضخمة بالإضافة إلى الأرباح الكبيرة التي يحققها من أعماله الفنية.
أما عن سبب إختيار عملة أجنبية، أكد المحامي أنه يرجع إلى التحاق طفلي زينة التوأم بمدرسة دولية في مصر لا تقبل التعامل إلا بعملات أجنبية.
وبذلك يكون أحمد عز قد سجل أعلى نفقة فرضت على نجوم الوسط الفني المصريين في تاريخهم لأولادهم.
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