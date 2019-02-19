هبة طوجي في ضيافة سميرة سعيد بالقاهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي إلى مصر، حيث احيت هناك حفل غنائي حاشد، بمناسبة عيد الحب، وذلك على مسرح «الماركيه» بالقاهرة.

صاحبة أغنية «سلم على مصر» اشعلت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح، حيث قدمت باقة من أجمل الأغاني، وفاجأت الحضور بتقديم أغنية «طلعت يا ما أحلى نورها» للفنان المصري الراحل سيد درويش، وقد نشرت الفنانة الشابة صوراً من أجواء الحفل، معربة عن سعادتها واستمتاعها به وبلقاء الجمهور المصري.

وعلى هامش الحفل، لبت هبة دعوة النجمة المغربية سميرة سعيد، حيث زارت الأولى، الديفا، في منزلها بالقاهرة، وقد نشرت هبة صورة تجمعها بسميرة، معربة عن شدة سعادتها بهذا اللقاء في تعليق كتبت فيه: «مع الديفا الرائعة سميرة سعيدة، فنانة فريدة، سيدة جذابة ذات قلب من الذهب، شكراً على دعوتك لي في منزلك الجميل، وعلى حضورك الحفل، كان لي الشرف أن تكوني بين الحضور».

من ناحية أخرى، تجهز هبة طوجي حالياً لمسريحة غنائية جديدة للموسيقار أسامة الرحباني، تجسد فيها شخصية الملكة الفرعونية «نفرتيتي».