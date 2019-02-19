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Feb 19, 2019
غطت زوجة الامير هاري، ميغان ماركل وجهها بقبعة ومعطف أثناء وصولها في رحلة سرية الى نيويورك لزيارة بعض الأصدقاء.
وأخفت “ماركل” (37 عاماً) نفسها تجنباً للصحفيين والمصورين، وأبقت على رأسها مطأطئا بينما كانت في طريقها إلى السيارة.
ميغان الحامل في شهرها السابع، وصلت إلى نيويورك في زيارة هي الأولى لها إلى الولايات المتحدة الاميركية منذ زواجها من الامير هاري في أيار/مايو 2018.
وشوهدت “ميغان” وهي تشتري ملابس أطفال رضع، كما شوهدت برفقة صديقتها الممثلة جيسيكا مولروني، وهما تتناولان الشاي في مقهى فرنسي في حي سوهو بنيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ميغان ماركل وصلت الى نيويورك متخفية.. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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