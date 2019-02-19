الفنانة اللبنانية ليال عبود تحتفل بعيد الحب في حلب

قررت الفنانة اللبنانية ليال عبود ,أن تمضي سهرة عيد العشاق في حلب و تحديدًا داخل منتجع " اندلسيا " في المدينة وذلك بعدما انتهت من رحلة برية امتدت لساعات بين لبنان و سورية.

و كانت البداية حماسية كما هي العادة مع مجموعة من الأغنيات الخاصة التي أشعلت الأجواء دفعة واحدة وأبرزها " حاضر يا مستر " و " مغنج " وغيرها من الأعمال التي تركت بصمتها الخاصة بين الحاضرين الذين طالبوا نجمة السهرة بتمديد وصلتها الفنية وهذا ما حصل فعلًا حتى كانت النهاية مع وصلة طربية لاقت الاستحسان و القبول .

و التقت ليال عددًا من المعجبين و المعجبات في بهو الفندق و كانت المفاجأة من رسامة سورية تدعى جود وتار ,أهدت الفنانة لوحة فنية لها رسمتها قبل أيام من وصولها إلى حلب و قد شكرت عبود كل الذين واكبوا زيارتها بالتقدير و المحبة و الاهتمام .

وحلت ليال عبود , ضيفة على برنامج " سهر الليل " الذي يقدمه الممثل شادي مارون و زميله غابي حويك و كانت فرصة للحديث عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان " يا عنب يا مشمش " و الفيديوة كليب الذي صورته تحت إدارة المخرج أحمد المنجد و أشارت إلى أن العمل سيرى النور قريبًا .

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