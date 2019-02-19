شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: ندعم القيادة فى جميع الإجراءات التى تقضى على الإرهاب الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا نعت فيه شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وجاء البيان كالتالي:

"تنعي نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة وجمعية عمومية، شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الساهرين على حماية وأمن الشعب المصري الذين يضحون بأرواحهم من أجل استقرار الوطن واستمراره في الرقي والازدهار، وتدين كل أنواع الإرهاب الأسود الذي لا دين له والساعي إلى تدمير الوطن وهدم استقرار الشعب المصري والرجوع إلى حظيرة الإرهاب ".

وقال نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر فى البيان إنه يدعم القيادة السياسية والقيادات الأمنية العسكرية والشرطية في كافة الإجراءات التي تقضي على هذا الإرهاب الأسود ويعزي الشعب المصري في شهدائن، واختتم البيان قائلاً "تحيا مصر حرة أبية مستقرة خالية من الإرهاب".