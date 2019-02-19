شكرا لقرائتكم خبر عن زينة بعد الاعتذار عن تقديم مسلسل جديد فى رمضان: "ملكة في بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضلت الفنانة زينة، الحصول على قسط من الراحة فى المنزل وعدم المشاركة فى أى عمل درامى فى رمضان المقبل، بسبب مشاركتها فى 3 أفلام .

ونشرت زينة، مجموعة صور لها أثناء استمتاعها بالأجازة فى المنزل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور " انستجرام"، وكتبت عليها قائلة: " مين قال إن قعدة البيت وحشة الواحد بيحس بيها انه بني آدم ولا حد يضايقك ولا حد يوترك ملكة في بيتك الواحد بقاله كتير ما ارتحش الشقى وحش بس ضرورى يومين إجازة الواحد يأكل وينام".

كما وجهت رسالة لجمهورها: " بعتذر لجمهوري إنى لم ولن أتفق على مسلسل لرمضان السنة دى لأنى عندى ٣ أفلام الحمد لله.. التاريخ السرى لكوثر، كل سنة وانت طبب، والثالث مفاجأة بإذن الله لا تقل عن الفيلمين، أشوفكوا بعد رمضان فى السينما جمهوري الغالى...بحبكم اوووووي".



زينة



زينة