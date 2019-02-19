شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: "ضحكت لحد ما قلبى كان هيقف فى مسرحية هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر نقيب المهن الموسيقية الفنان الكبير هانى شاكر، عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، للنجم محمد هنيدى التى تم افتتاحها فى يناير الماضى.

وبعد مشاهدته للعرض، أكد هانى شاكر لـ ”الخليج 365”، أن أجمل ما فى الرواية هو بطل العمل هنيدى ومجموعة النجوم الذين يتواجدون معه فى العمل بيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى وباقى الفريق، قائلاً: "ضحكت من قلبى لحد ماكان قلبى هيقف من الضحك"، لافتاً إلى أن أجمل ما فى المسرحية هو الديكور الرائع والإنتاج فى المسرح، فهو يذكرنا بمسارح زمان بأن جميع الخدمات متاحة وهذا المسرح إكتشاف، موضحاً أن هذا المسرح كان مغلقا بعد ما صور فيه برنامج المطربة شيرين عبد الوهاب وتم إغلاقه فيما بعد.

ووجه هانى شاكر كلمة للنجم الكوميدى محمد هنيدى وقال "حبيبي ربنا يحفظك وتظل تضحكنا وتسعدنا بأعمالك الفنية سواء فى المسرح او السينما ويخليك لينا، إنت فنان عظيم وبحبك ومصر بتحبك واتمنى ليك النجاح والاستمرار".

مسرحية "3 أيام فى الساحل" تم افتتاحها فى أحد مسارح أكتوبر يوم 10 يناير الماضى، وبطولة محمد هنيدى، بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني ، وتأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري، ويعود هنيدى بها إلى المسرح بعد غياب 16 عاما، حيث يظهر هنيدى خلال الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض إلى كثير من المواقف الكوميدية.