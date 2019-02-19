شكرا لقرائتكم خبر عن ماتلمسونيش ولا تبصولى.. قائد سلاح البحرية ينفى تعجرف توم كروز أثناء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما زعم أحد أفراد الخدمة البحرية بأن النجم توم كروز كان غير مهذباً ومتعجرفاً فى أسلوب تعامله مع أفراد الطاقم الموجودين على متن حاملة الطائرات USS Theodore اثناء تصوير مشاهد الجزء الجديد من فيلمه "Top Gun: Maverick"، نفى مسئولون فى البحرية أن كروز كان وقحا للبحارة فى سان دييجو، وقالوا إن هذه المزاعم ليست دقيقة، وفقاً لما ذكره موقع NBC 7.



بوستر فيلم Top Gun: Maverick وقال مسئول رفيع المستوى، 'توم كروز وباقى أفراد طاقم العمل، لم يكونوا إلا كرماء ومهنيين للغاية فى تعاملهم أثناء التصوير لجميع البحارة، واضافوا أنه ربما أساء البعض تفسير بعض الأوامر المتعلقة بالتعامل المناسب مع النجوم، وأولئك الذين يعملون على الفيلم. وكان قد قال فرد البحرية فى تصريحاته للقناة :"لقد أغضب توم كروز طاقم السفينة كثيراً أثناء التصوير بسبب طريقة تعامله، وكان متكبر جداً، وأخبر من كانوا على متن السفينة ألا ينظروا إليه أو يلمسوه".

حاملة الطائرات USS Theodore

بينما نفى قائد سلاح البحرية الذى تحدث الى شبكةNBC أمس، هذه المزاعم قائلاً إن كروز تصرف بطريقة معاكسة تماماً، وأن بعض البحارة قد يكونوا أساءوا فهم توجيهات البحرية التى أبلغت البحارة بعدم الاقتراب من الممثلين أثناء التصوير وعدم استخدام الهواتف المحمولة فى مواقع العمل".

وقال إن كروز خاطب الطاقم وشكر الجميع شخصياً على دعمهم الجمعة الماضية، وأضاف أن البحرية لا تتسامح مع أى شخص يُظهر عدم احترام لأعضائها، و لم تكن ستسمح لكروز بمعاملة أى من أعضائها بشكل سىء.

ومن المقرر إطلاق فيلم Top Gun: Maverick فى 26 يونيو 2020، بعدما كان تاريخ إطلاقه الأصلى فى 12 يوليو.