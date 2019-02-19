شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس مهرجان شرم الشيخ: بحثنا عن التفرد بالاتجاه نحو السينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مجدي أحمد علي رئيس مهرجان شرم الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المهرجان، إنه يواجه أزمة عدم وجود جمهور في شرم الشيخ وضعف الدعم مقارنة بمهرجان القاهرة وغيره من المهرجانات.

وأضاف مجدي أحمد علي أن نقل المهرجان الي فكرة السينما الآسيوية جاء لأنهم لا يستطيعون منافسة أكبر المهرجانات في مصر وبالتالي بحثوا عن التفرد والتنوع من خلال الاتجاه إلى السينما الآسيوية، مشيراً إلى أنه كان يجب أن ننفتح علي ثقافة آسيا لأن جزء مننا آسيوي وهناك مستوي عالي للأفلام الآسيوية من بنجلاديش وأفاغنستان وظهر جليا من خلال لجنة المشاهدة.

واختار المهرجان الفنانة والمنتجة اسعاد يونس لتكون رئيسة شرفية للمهرجان ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج الصيني الكبير شيه في Xie Fei والذي يلقب بحكيم السينما الصينية، وحصدت أفلامه عدة جوائز عالمية منها فيلم "المرأة من بحيرة الأرواح العطرة" الحائز على جائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين عام 1993، وفيلم "ثلج أسود" الحائز على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين عام 1990، كما يعرض له فيلمين تكريما له وندوة يديرها الناقد أسامة عبد الفتاح.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان شرم الشيخ الفنانة هالة صدقي والمخرج علي الغازولي والفنان الكبيررلطفي لبيب والذي يمتلك تاريخا سينمائيا كبيرا، ومن أهم أدواره "السفارة في العمارة"، و "عسل أسود"، و"عمارة يعقوبيان"، و"عصافير النيل"، و"طير أنت"، و"خلطة فوزية"، و"كده رضا"، و"جاءنا البيان التالي"، أما بالنسبة للتليفزيون فقدم فيه أعمال مهمة منها "زيزنيا"، و"ونيس وأيامه"، و"ابن النظام"، و"نصف ربيع الآخر".