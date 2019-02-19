فيديو| عمرو يوسف يمارس التمارين الشاقة في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: يخضع الفنان عمرو يوسف خلال الفترة الحالية لمجموعة من التمرينات الرياضية القاسية، وشارك جمهوره بمقطع فيديو له خلال ممارسته الرياضة في الجيم، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر "يوسف" في الفيديو مفتول العضلات خلال ممارسته التمارين الرياضية الشاقة، ونال الفيديو تفاعل الجمهور. يذكر أن الفنان عمرو يوسف يشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "القائمة 36"، ويشاركه البطولة محمود عبد المغني وعبير صبري، سيناريو وحوار نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج، إنتاج فنون مصر وإخراج محمد سلامة.

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