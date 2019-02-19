بالصور: ميغان ماركل تهرب متخفية إلى نيويورك

وصلت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل إلى نيويورك الجمعة، في ما بدا أنها تخطط لقضاء بعض الوقت مع صديقاتها قبل ولادتها في الربيع المقبل، وفق تقارير إعلامية بريطانية وأميركية.

وحاولت ماركل، البالغة من العمر 37 عاما، إخفاء نفسها وتجنب الصحفيين والمصورين، وأبقت على رأسها مطأطئا بينما كانت في طريقها إلى السيارة، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان شعر ميغان ماركل الأسود يغطي جانبا من وجهها وتضع قبعة “نيوزبوي” على رأسها، بينما كانت تحمل قبعة دائرية سوداء أخرى في يدها مع حقيبة يد نسائية بيضاء اللون.

ويعتقد أن زيارة ميغان، الحامل في شهرها السابع، إلى نيويورك هذه، هي الأولى لها إلى الولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في مايو 2018.

ويبدو أن خاتم زفافها فضح وجودها أكثر من أي شيء آخر، إذ لم يكن أحدا ليخطئه، وفقا للصحيفة البريطانية.

وخلال زيارتها إلى نيويورك، شوهدت وهي تشتري ملابس أطفال رضع، كما شوهدت برفقة صديقتها الممثلة جيسيكا مولروني، وهما تتناولان الشاي في مقهى فرنسي في حي سوهو بنيويورك، مساء السبت.

وتأتي هذه الزيارة قبل أن يقوم الأمير وزوجتها بزيارة إلى المغرب تستغرق يومين بالنيابة عن الحكومة البريطانية.