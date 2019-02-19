في عيد ميلاد آمال ماهر..تعرف علي أبيها الروحي وسر أغاني أم كلثوم

أمال ماهر

كتبت - إيمان العوضي :

تحتفل اليوم المطربة آمال ماهر بعيد ميلادها الـ 34، والتي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة علي الرغم من صغر سنها، حيث أن موهبتها وصوتها الرائع دعما ذلك النجاح لتكتسب عن جدارة مكانًا مميزًا إلي جانب كبار نجوم الغناء.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن المطربة آمال ماهر احتفالًا بعيد ميلادها.

1_ ولدت آمال ماهر في 19 فبراير 1985.

2_ بدأت الغناء في عمر الثالثة عشر، بالتحديد في عام 1998.

3_ اكتشفها الموسيقار محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة.

4_تركت آمال الدراسة لكي تلتحق بمعهد الموسيقى العربية.

5_يعتبر الأستاذ صلاح عرام هو حلقة الوصل بينها وبين الموسيقار الكبير عمار الشريعي حيث أنه هو من عرفها عليه، و لذلك تدين له بفضل كبير في مسيرتها الفنية.

6_ اشتهرت بترديد أغنيات أم كلثوم، وآمن عمار الشريعي بموهبتها وراعاها فنيًا فرصة متميزة حتي أنها

تعتبره أبًا روحيًا لها.7_ أطلقت آمال ألبومها الأول "إسألني أنا" عام 2006، لكن مع إصدار ألبومها الثاني "أعرف منين"، في 2011 تذوقت طعم النجاح الحقيقي، و لاقي الألبوم نجاحًا مذهلاً .8_تزوجت من الموزع محمد ضياء، لكن زواجهم انتهي بالانفصال بعد أن أنجبت ابنها الوحيد "عمر".9_ أثارت آمال ماهر الجدل حول علاقتها بالمستشار تركي آل شيخ وانتشرت شائعات حول زواجهم، حتي وصل الأمر لأن تتقدم بشكوى للشرطة تتهم فيه تركي آل شيخ بالتعدي عليها.10_أطلقت آمال ماهر مؤخرًا أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أصل الأحساس"، بعد غياب دام لسنوات وحقق نجاحًا كبيرًا.