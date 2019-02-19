بالصور.. تفاصيل ندوة عاطف بشاي بالأكاديمية العربية للعلوم

استضافت كلية اللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بفرع شيراتون، اليوم الثلاثاء، الكاتب والسيناريست عاطف بشاي.

وقامت أسرة الأكاديمية باستعراض فيديو لأهم أعمال السيناريست عاطف بشاي، و هو من إعداد طلاب الأكاديمية، و أبدي بعدها إعجابه الشديد بهذا الفيديو، قائلا:"السيناريو هو المهندس المدني الذي يعتبر أساس الفن".

كما تم عرض فيديو لمجموعة مهمة من أفلام السيناريست عاطف بشاي، و علق قائلًا: "السيناريو هو فن كامل، فكاتب السيناريو يجب أن يكون له دراسة أكاديمية".

و تم فتح باب المناقشة للطلاب عن فن كتابة السيناريو، وأهم ما جاء في تلك المناقشة ضياع اللغة العربية، و ظهور المفردات البذيئة، و السبب في ذلك هو ظهور عدد السيناريوهات بدون علم، و بدون دراسة، لتتحول إلي صنعة يمكن تعلمها، لكسب المال، لتصبح بعض الأعمال الفنية تجاريًّا لعدد من الجمهور اللاواعي، و الذي كانت الكارثة للثقافة المصرية بوجه عام.

و ذكر السيناريست عاطف بشاي عن ظهور الفكر الإرهابي، ليس فقط في التفجير و القتل، و لكن ظهور الفكر الإرهابي في عوامل البلطجة، و انتشار التنمر في المدراس، و فرض الإتاوات، فكل ذلك ما هو ضياع الثقافة العامة للمجتمع، بسبب ترك كتابة السيناريو للجمهور العام، كما أصبحت الأفلام

و المسلسلات تظهر البلطجة بشكل إجرامي يحبب التلاميذ الصغيرة في البلطجة، فتصبح كل هذه العوامل سببًا في الضياع الثقافة المصرية، فيجب أن يكون فن الدراما، مواجهًا ضد الإرهاب، فالفن بشكل عام يساعد بشكل كبير جدًّا في مواجهة الإرهاب.

و أضاف أيضًا أن النقاد أصبحوا يهاجموا في طريقة التمثيل، دون أن يرجعوا لكتابة السيناريو فيكون التركيز في النقد علي المشاهد فقط، كما أصبح النقاد يلجأون إلي بعض المفردات الغريبة، و التي أدت إلي تقليل من حجم النقد، فأصبح النقد بلا قيمة، كما أصبحت العملية الفنية، لا يهمها النقد، فنجد أن من رغم النقد الحاد علي بعض الأفلام و المسلسلات، يزود من نسبة مشاهداتها بشكل مريب، و الأغرب أن أصبح الجمهور يدافع عنهم.

و أعطي السيناريست عاطف بشاي، بأن يجب أن تكون أولي محاضرات في فن كتابة السيناريو، هو التفريق بين الفن و الواقع، و يجب أن السيناريو ينقي الواقع من الأفعال المسيئة، علي عكس تلك الأيام فأصبحت دائمًا مقولة: " نحن نأخذ من الواقع هذا

يحصل بالفعل في المناطق الشعبية، و الشارع المصري"، و هذا خطأ فاضح، و يرجع السبب كما قلنا من قبل بسبب أصبح الفن تجاريًّا، و أصبح السيناريو صنعة و ليست دراسة، و يجب معالجتها سريعًا، و إلا ستكون العواقب وخيمة في المستقبل، مثل ما كنا نتنبأ به منذ زمن، فأصبحنا نعيشه الآن.

و أعرب الدكتور و الناقد الصحفي أيمن محسن بإعجابه الشديد بحضور الندوة و وجه رسالة مهمة إلي طلبة كلية اللغة و الإعلام قائلًا: "أنتم شباب المستقبل و أنتم في كلية مهمة جدًا يجب أن تهتموا بدرستكم جيدًا، حتي تكونوا مثقفين حيث أن الثقافة مهمة جدًّا في كلية الإعلام".

و في الخاتمة أعطي الكاتب و السيناريست عاطف بشاي، بعض النصائح الثمينة، قائلا: "يجب علي جميع طلاب أن يهتموا بالثقافة، و أن يستفيدوا من قيمة الأكاديمية العربية، و أن يهتموا بمظهرهم فالمظهر مهم جدًّا، فهو ينقل مظهرهم الاجتماعي والحضاري، كما نبهم إلي ألفاظهم، و طريقة كلامهم، فهو يعبر عن قيمتهم، كما نصحهم أن يركزوا في دراستهم، لأنها تعطيهم القيمة الحقيقة، فالعلم و الثقافة هما ما يقيموا الإنسان، و ليس السلطة أو المنصب، أو المستوي المادي، فكل تلك لا تعبر إطلاقًا عن قيمة الإنسان، إنما هي أشياء مظهرية فقط، و تمني للطلاب التوفيق في جميع مجالاتهم، كما تمني أن ينصلح حال وطننا مصر علي يد هؤلاء الطلبة، و الأجيال المقبلة.

و في آخر اللقاء، قامت عميدة كلية اللغة والإعلام الدكتورة عزة هيكل بتسليم درع الأكاديمية للسيناريست عاطف بشاي، وسط تصفيق حاد من الطلاب.