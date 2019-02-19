- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر عالم الأزياء يفقد أحد كبار مصمميه والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:11 مساءً - صدم المهتمون بالأزياء، الثلاثاء، بوفاة مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، بمستشفى باريسي عن عمر ناهز 85 عاماً، وفق ما أعلنت دار "شانيل" الفرنسية، التي كان مديرها الفني طيلة 36 عاماً.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فقد تدهورت صحة لاغرفيلد بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أنه لم يظهر في نهاية عرض مجموعة ربيع وصيف 2019 لتحية الجمهور، خلافاً لعادته التي لم يخلّ بها يوماً منذ انطلاق عمله مع "شانيل" في يناير 1983.
لاغرفيلد ظل أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بارتداء البدلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.
واشتهر لاغرفيلد بعمله مع شانيل، لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء فندي، التابع لشركة لوي فيتون مويت هينيسي، وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.
في هذا الخصوص قال برنار أرنو، رئيس شركة لوي فيتون: إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.
وتضمن بيان لأرنو أنه "برحيل كارل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقرياً مبدعاً، ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم، وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعاً"، مشدداً بالقول: "لقد فقدت الموضة والثقافة مصدراً عظيماً للإلهام".
كانت هذه تفاصيل خبر عالم الأزياء يفقد أحد كبار مصمميه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.