انت الان تتابع تفاصيل خبر مصور قطري ينقل الحياة في القطب الشمالي إلى العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:11 مساءً - وثق المصور القطري علي سيف الدين بعدسته الحياة في منطقة القطب الشمالي، وعرض 45 صورة فوتوغرافية تعكس الحياة هناك، بمعرض أقيم في كتارا بالدوحة.

الصور التي تم تصويرها في درجات حرارة تتراوح بين صفر و10 درجات مئوية تحت الصفر، عُرضت في معرض "تحت الصفر"، الذي افتُتح أمس الاثنين ويستمر حتى 16 مارس المقبل.

وقال المصور الفوتوغرافي علي سيف الدين، عضو المركز الشبابي للهويات بقطر، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، خلال افتتاح المعرض: إن "الهدف من الرحلة كان تصوير الدب القطبي والحيوانات البرية الأخرى، وتصوير هذا الجانب من العالم، المجهول لكثير من الناس بمنطقتنا العربية".

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وأوضح سيف الدين أن "وقت الرحلة البحرية التي انطلقت من سواحل النرويج في شمالي أوروبا، كان بنهاية فصل الصيف الماضي، في درجات حرارة تتراوح بين صفر و10 درجات مئوية تحت الصفر".

ولفت إلى أن اسم المعرض "تحت الصفر" يشير إلى أن جميع الأعمال المعروضة التُقطت في درجات حرارة تحت الصفر.