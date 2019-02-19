متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالفيديو .. فيفي عبده ترقص لأهل العراق على انغام "سلمتك بيد الله"

اشعلت الراقصة فيفي عبده مواقع التواصل الإجتماعى عقب قيامها بنشر فيديو قصير على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستقرام" وهى ترقص على انغام أغنية سلمتك بيد الله للمطرب كاظم الساهر. Advertisements كتبت فيفى عبده على الفيديو تعليق : "‏تحية مني لشعب العراق اغنية لكاظم الساهر". ورقصت فيفى على أغنية سلمتك بيد الله للمطرب العراقى كاظم الساهر وظهرت فيفى وهى ترتدى فستان باللون الاسود ذا كرانيش بالوان مختلفة. وانهال المعلقين على الفيديو بين معارض ومؤيد لفعل الراقصة ،حيث اعتبرها البعض ان وقت نشر الفيديو غير مناسب وذلك لما تمر به البلاد من اعمال ارهابية يسقط خلالها ابناء الوطن، من الجيش والشرطة والمواطنين.

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