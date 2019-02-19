أسما لمنّور ملحنة لأول مرة في “أوساط النجوم”

بفكر موسيقي متطور، ورؤية فنية تدمج ما بين الحداثة والأصالة، وصوت اندلسي قوي وعذب يملك أيضا احترافية الغناء الخليجي، أصدرت “ملكة الأندلس” النجمة المغربية المطربة أسما لمنّور، اسطوانتها الخليجية الجديدة “أوساط النجوم”، من انتاج وتوزيع هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

تتضمن الاسطوانة الجديدة 14 أغنية تشعل الساحة الخليجية من جديد، اختارت لها أسما لمنور مناسبة “عيد الحب” أو”عيد العشاق” كي تكون الأعمال بمثابة حكايات وتجارب يعيشها المحبون، تبقى في مخزون ذاكرتهم ووجدانهم. والأغاني هي :”افا والله، تبسم، سين وجيم، كل يوم، حرقة الضنا، اوساط النجوم، فكر أكثر، أخطيت، أزهم عليه، صنم، الحب نعمة، يا محترم، الظروف، ششش”.

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وقد توجهت أسما لمنّور لطاقم العمل في اسطوانة “اوساط النجوم” بالتقدير، قائلة:” شكر كبير لكل من ساهم في انجاز هذا الالبوم.. كل الشعراء والملحنين والعازفين، وقبلهم من اشرفوا على البومي.. كلمة وموسيقى وهندسة صوت”.

وتتعاون أسما لمنور في اسطوانة “اوساط النجوم” لأول مرة مع الملحن السعودي ياسر بو علي في أربعة اغاني، هي: “أوساط النجوم” من كلمات الجادل، “فكر أكثر” من كلمات قوس، “افا والله” من كلمات فهد المساعد، “الحب نعمة” من كلمات العاليه”. والمفاجأة، ان اسما لمنور تقدم نفسها في أسطوانتها الجديدة ليس فقط كمطربة .. بل كملحنة أيضا، اذ تعلن موهبتها ومهارتها اللحنية صراحة لأول مرة من خلال تلحينها اغنية “ششش”، التي يقول مطلعها :”لا تذرف دموعك ..لا تبين خضوعك، اضحك حبيبي..وعششش، منهو اللي يستاهل ..محد ترى سائل، الدنيا هذه… وششش، ياما بنشوف ونشوف..افراح حيرة وخوف، صدق وخيانة .. وغششش…” والاغنية من أشعار “يم”، الذي كتب لها في الالبوم خمسة أغاني.

أيضا تتضمن اسطوانة “اوساط النجوم” تعاونات جميلة تجمع أسما بأسماء لحنية بارزة، هم: سهم، بندر سعد، راكان، حمد العماري،عزوف ، متعب فرج ، والمطربين حمد القطان وعبد القادر الهدهود. ومع اسماء شعرية لها مكانتها أمثال: سعود بن محمد،حمد العماري، فيصل السديري، ود، ومن سبق الاشارة لهم.

وفي اسطوانة “أوساط النجوم”.. أبدعت أسما ،فبدت بستايل وحلة جديدة كلاسيكية فريدة من نوعها، حتى انها تلقت التهاني من العديد من زملائها مباركين لها اسطوانتها، فغردت لها المطربة اصالة نصري مهنئة تقول :”الله يوفقك ويكون معك، وتشوفي النجاح اللي بتستحقيه يا روح القلب انتي”، ووصفت المطربة المغربية جميلة البداوي الالبوم على انه “نار”. وامتدح مواطنها الفنان دوزي العمل بقوله :”رائع وبالتوفيق”. وقال الفنان توفيق المغربي:”الف مبروك اختي اسما الغالية وان شاء الله دوما خطواتك مكللة بالنجاح والتوفيق”. وتوالت الثناءات التي حمست أسما لمنور لعقد جلسات مشورات مع “روتانا” من أجل التباحث في الاغنية المقترح تصويرها فيديو كليب،والتي ستعلن عنها اسما والشركة الناتجة قريبا.