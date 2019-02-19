متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الممثلة أروى جودة عن أزمة فيديوهات المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، مؤكدة بأنها تفادت كل الأخبار والأنباء المتداولة في هذه القضية، مطالبة بعدم تكرار النشر فيها احترامًا لعائلات المتهمين.
ووصفت أروى لـ"فوشيا" بأن هناك من استغل حادثة فيديوهات خالد يوسف وأصبح يتاجر فيها، وفضحها مجددًا من خلال إعادة تداولها ونشرها باستمرار.
إلى ذلك؛ أعربت الفنانة عن سعادتها بالمشاركة في تجسيد شخصية جديدة في مسلسل "صانع الأحلام"، خاصة وأنه يحمل مزيجًا من الأعمال التي يشارك فيها مجموعة من الممثلين المصريين، واللبنانيين، والسوريين.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة: كرهت نفسي.. وهناك متاجرة بفيديوهات خالد يوسف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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