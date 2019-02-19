إليسا تهاجم رجال الدين دعماً لإقرار الزواج المدني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: هاجمت الفنانة إليسا رجال الدين بسبب رفضهم لتطبيق الزواج المدني الذي تحدثت عنه وزيرة داخلية لبنان الجديدة ريا الحسن في مقابلة صحفية لها، ووضعته على طاولة البحث مجدداً ليواكبه جدلٍ تصاعدي ارتفعت حدته بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، في حين برزت مواقف دينية متشددة تجاه تطبيقه وصلت لحد تكفير النواب المسلمين في حال موافقتهم عليه، مع اعتبار من يتزوج مدنيا مرتدا عن الدين الاسلامي.

وعبّرت عن رأيها في الموضوع بحزم في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الخاص على تويتر. حيث كتبت: "أصبحنا في العام 2019 ولا يزال بعض تجّار الدين يكفرون كل من يتحدّث عن الزواج المدني، لكنّهم يقبلون به عندما يكون خارج لبنان". وختمت: "الدولة المدنية لا تحتاج إلى إذن من أحد، والله يقويكي ريا الحسن".

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