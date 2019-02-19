المغربي كاديل يُغنِّي "أنا نبغيها" تزامنًا مع عيد الحُبّ

الرباط - لايف استايل
أصدر الفنان المغربي كاديل، المقيم في إيطاليا، أغنية رومانسية جديدة بعنوان "أنا نبغيها" تزامنا مع عيد الحب.
وحافظ ابن مدينة الدار البيضاء على نفس ستايل المعروف به من خلال أغنية "راي" شبابية، تعامل فيها على مستوى الكلمات والموسيقى مع خالد سلام، والشاب ريان، وإدارة أعمال مفيد السباعي.
وصُوّرت الأغنية التي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، في تورينو الإيطالية إذ نقل سحر المدينة التي تعدّ وجهة العشاق عبر العالم.
واختار الشاب اسم "كاديل" فنيا لقربه من اسمه الحقيقي "عادل"، ذلك أنه ومنذ الصغر عشق الموسيقى قبل أن يقرّر مغادرة المغرب للبحث عن أفق جديدة تُناسب تطلعاته.
واختار الشاب كاديل أن يسير على نفس خُطى الشاب خالد الذي حقق شهرة واسعة في أوروبا مع الاحتفاظ بلمسته الخاصة وأكثر حداثة وشبابية.
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5 نجوم يتسابقون في عيد الحب على طريقة الفيديو كليب
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