شكرا لقرائتكم خبر عن Queen وآدم لامبرت يشاركان بحفل الأوسكار الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية أن فرقة الروك الشهيرة " Queen " وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم " Bohemian Rhapsody ".
يذكر أنه أٌعٌلن مؤخرا أن النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ(73 عامًا) ستقدم بحفل الاوسكار أغنية "The Place Where Lost Things Go" من فيلمMary Poppins Returns ، و الاغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، وذلك حسب موقع "جاست جيرد" ، والأغنية من تأليف مارك شايمان وسكوت وايتمان، والأغنية مرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار " Best Original Song " كما رشح لنفس الفئة كل من " All The Stars " و"I’ll Fight" و"Shallow" و" "When A Cowboy Trades His Spurs For Wings .
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