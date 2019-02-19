شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تستعد لفيلمها الجديد برفع الأثقال والرقص على العمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة جينيفر لوبيز قوامها الممشوق ولياقتها البدنية المرتفعة، أثناء بدأها تدريبات الرقص على العمود، من أجل دورها كراقصة فى الفيلم الجديد Hustlers.

جينيفر لوبيز تتدرب عبى رقص العمود

وأعطى أليكس رودريجز، صديق جينيفر الحميم، أمس، نظرة خاطفة لمتابعيها ومحبيها، عن طريق فيديو قصير على حسابه على الانستجرام، اثناء رقصها على العمود مرتدية حذاء ذو كعب عالى فى أحد الصالات الرياضية فى ميامى، وفى الخلفية يمكنك سماع أليكس وهو يحيى حبيبته ويطلق صياح التشجيع من أجلها.



جينيفر لوبيز تتدرب عبى رقص العمود

يبدأ المقطع السريع بجينيفر التى تمسك العمود بذراعها اليمنى حيث تتلقى تعليمات من مدربها حول كيفية إجراء حركة الدوامة من اليسار إلى اليمين حول العمود، وبعد بضعة خطوات خاطئة، نجحت نجمة هوليود فى النهاية فى القيام بالحركة وحصلت على ما يكفى من الارتفاع للانزلاق حول العمود عدة مرات، فى محاولة للحصول اتقان هذه الحركة، بينما كانت تبتسم لحبيبها أليكس بعد نجاحها، وحصولها على ثناء من مدربتها.



جينيفر لوبيز تتدرب عبى رقص العمود

ونشرت جينيفر، التى تقترب من عاملها الـ50، على حسابها على الانستجرام، العمل الشاق الذى تفعله من أجل الدور الجديد، فظهرت فى فيديو بأحد الصالات الرياضية، وعلقت عليه قائلاً :" العمل على تدريبات القوة من أجل فيلمى الجديد Hustler".



جينيفر لوبيز تتدرب عبى رقص العمود

الفيلم المرتقب لجينيفر ، الذى ستخرجه لورين سكافاريا، مأخوذ من مقال فى مجلة نيويورك من قبل جيسيكا بريسلر بعنوان "المحتالون فى النتائج The Hustlers at Scores".



جينيفر لوبيز تتدرب عبى رقص العمود

تدور القصة حول مجموعة من موظّفى أحد نوادى التعرى السابقين، الذين يتميزون بالحنكة والذكاء، يتحدون معاً لتحويل الأمور لصالحهم ضد عملاء وول ستريت فى أعقاب الأزمة المالية، وفقا لمجلة Variety، وستلعب جينيفر دور القائدة لهم، وحتى الآن لا يوجد موعد رسمى لعرض الفيلم فى السينمات.



جينيفر لوبيز تستعد لدورها الجديد



جينيفر لوبيز تستعد لدورها الجديد