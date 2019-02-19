شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تكشف سر انجذاب الجمهور لأحداث "أهو ده اللى صار" من الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة روبي عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار" الذي بدأ عرضه مؤخراً على شاشة one، مؤكدة أن المسلسل جذب الجمهور من الحلقة الأولى لما يحتويه من تفاصيل وأجواء درامية مختلفة للغاية عن الموجود بالسوق.

وقالت روبي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنها وجدت خلال عرض الحلقات الأولى من العمل ردة فعل إيجابية للغاية من الجمهور بشكل أسعدها، مشيرة إلى أن هناك نقاشا وتفاعلا يدور ما بين الجمهور حول العمل بشكل عام، مضيفة أن ردة الفعل والتقييم الجيد والمنطقي القائم على وجهات نظر لا تأتي إلا بعد انتهاء عرض المسلسل بشكل كامل، ولكن من الضروري وجود بوادر حول رؤية بسيطة عن العمل بعد مشاهدة بعض الحلقات.



روبى

وأضافت أن توقيت عرض المسلسل في هذه الأيام مناسب للغاية وفرصة لمشاهدة المسلسل والتركيز معه من البداية ومتابعة مجرياته أفضل من عرضه مع كم كبير من الأعمال في رمضان، وبالتالي المشاهد لا يجد فرصة للتركيز في كل الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها تطل في العمل بوجهين وبشكل مختلف ولكنها استطاعت الفصل بين شخصية "سلمى" و"نادرة" وخاصة أن كلا منهما تأتي في حقبة زمنية مختلفة عن الأخرى.

وأقرت روبي بوجود صعوبة في تقديم شخصيتين داخل عمل فني واحد، لكنها قالت:"لولا وجود صعوبات في تقديم أي دور ما خلق التحدي لتقديم الأفضل".



روبى فى مشهد من اهو ده اللى صار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية خلال 100 عام من خلال شخصيات "علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار"، ويشارك فى بطولته محمد فراج، وأحمد داود، وسوسن بدر،وهبة عبد الغني ، وهشام إسماعيل، وأروى جودة، وألفت عمر، تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.