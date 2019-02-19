القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأ العد التنازلي للدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، إذ تبدأ الفعاليات في الفترة من 2 حتى 8 مارس المقبل، بمشاركة عدد كبير من أفلام مختلف الدول الآسيوية.

وأعلنت إدارة المهرجان قائمة الأفلام المشاركة في هذا الدورة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، التي تنوعت بين الروائية الطويلة والقصيرة التسجيلية وتحريك كارتون.

ونعرض لكم في السطور التالية أبزر الأفلام المشاركة في المهرجان

فيلم الافتتاح هو الفيلم التسجيلي المصري الطويل "الفريق" إخراج إسلام رسمي، الذي يتناول صناعة السينما عبر فريق عمل الفيلم السينمائي.

يتناول حوارات مختلفة مع مجموعة من أهم وأشهر صناع السينما المصرية المعاصرة ومنهم يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، وهادي الباجوري، شريف عرفة، ووحيد حامد، وتامر حبيب، وأحمد المرسي، ومحمد عطية، وسامح سليم، ومي جلال، وأحمد حافظ، وهشام نزيه.

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

فيلم "1957" الفلبين

"27 خطوة لماى" إندونيسيا

" الأنسة بايك"، كوريا الجنوبية

"الضلع "الصين

"المسدس" اليابان

"الموت غدًا" تايلاند

"بايجال" تترستان-روسيا

"بيت ست" مصر

"رونا، أم عظيم" أفغانستان

"سونج لانج" فيتنام

"مسافرو الحرب"، سوريا

"ميلاد"، الإمارات العربية المتحدة

مسابقة الأفلام القصيرة

"أحمد يذهب للحديقة"

"الغرزة"

"شيء من مذاكراتها"

"صِدام"

"عبور قصة لا يهتم بها أحد"

"لولى بوب"

"موج البحر"

المسابقة التسجيلية الطويلة

"176 دقيقة و15 ثانية مع عباس كياروستامى" إيران

"الشغلة" مصر

"الفرقة" العراق

"روك كابول" أفغانستان

"عيد ميلاد" أذربيجان

"مستر بيج" الصين

مسابقة أفلام التحريك الطويلة

"الخيال الأخير" إيران

"ساحرة الشامان" كوريا الجنوبية

"على مر الزمان" سنغافورة

"فارس الخنجر" إندونيسيا

"فتى السمكة" الصين

بانوراما خارج المسابقة

"الحلم البعيد"

"السفينة البرتقالية"

"الغروب فى مدينتي"

"مع خالص حبي"

نظرة على السينما الصينية الحديثة

"الثلج الأسود"

"السيدة من بحيرة الأرواح المعطرة"