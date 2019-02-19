مصدران مقربان يؤكدان زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى حمزة ومنى الموجي:

أكد مصدران مقربان من الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم صحة ما تردد حول زواجهما، وقالا إن الزواج تم قبل شهرين، وسافر الزوجان لأداء العمرة سويا أول يناير الماضي، وبعدها توجها إلى باريس.

وأوضح المصدران أن زواج أنغام وإبراهيم جاء بعد تعاونهما في ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" المنتظر طرحه الخميس المقبل، وتوليه مسئولية الإشراف عليه إلى جانب توزيعه 6 أغاني به.

وأوضح المصدر المقرب من أنغام أن المغنية الكبيرة كانت حريصة على أن تخبر بنفسها المقربين منها.

كان أحمد إبراهيم نشر عبر صفحته بموقع فيس بوك تنويها عن دوره بالألبوم، وكتب: "ألبوم نجمة الوطن العربي أنغام (حالة خاصة جدا) يوم 21، ألبوم ممتع وقوي لصوت مصري عظيم بيحترم جمهوره، استمتعت جدا بالتجربة خصوصا تسجيلي صوتك لكل أغاني الالبوم + توزيعي 6 أغنيات، مبروك أنغام أقرب شغل لقلبي خلال مشوار 17 سنة، مبروك وشكرا لصناع الألبوم الأساتذة المحترمين وعازفين مصر العظماء نيابة عني وعن أنغام".

أحمد إبراهيم، هو الزوج الرابع للفنانة أنغام، بعد مهندس الصوت مجدي عارف، والموزع الموسيقي فهد، والفنان أحمد عز. وهو موزع موسيقي دخل عالم الفن منذ حوالي 17 عاماً، ووزع لكبار الفنانين العرب، ومنهم شيرين عبد الوهاب والتي وزع لها أغنيات "على بالي"، و"مشاعر"، و"متاخدة من الأيام"، و"أنت آخر واحد"، و"حبه جنة"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتني أخاف"، و"كلي ملكك".

كما وزع للنجم تامر حسني أغنيات "أيام زمان"، و"حاسس بخوف"، و"بغير عليها"، وللفنانة أصالة أغنيات "شخصية عنيدة"، و"ولا داري"، و"الحب"، و"تساهيل"، و"كبرتك على سيدك"، و"بعدك عني".

إبراهيم أيضاً تعاون مع الفنانة إليسا في أغنيات "عكس اللي شايفينها"، و"إنسانه بريئة"، و"يا عالم"، و"هخاف من إيه"، وتعاون مع نانسي عجرم في أغنيات "الحب زي الوتر"، و"راهنت عليك"، و"حكايات الدني"، و"بالصدفة" وغيرها.

ويستعد أحمد إبراهيم حالياً لطرح أول ألبوم غنائي له، وسبق أن رشح لجائزة BAMA كأفضل موزع موسيقي عام 2018.

من ناحية أخرى، سافرت أنغام اليوم إلى دولة الكويت، للمشاركة في إحياء حفلات "هلا فبراير".