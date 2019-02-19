ماجد المصري ينضم إلى محمد رمضان في "زلزال"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
انضم الفنان ماجد المصري إلى أسرة مسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام.
ونشر "المصري" صورة جمعته بالفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلت علي الله، أول تعاون مع صديقي النجم محمد رمضان، "زلزال" 2019.
يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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