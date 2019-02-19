عاتب زملاءه لعدم مساندته وبكى بسبب نجله.. معلومات عن محمد شرف في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأ الفنان محمد شرف حياته الفنية بالمشاركة في عدة سهرات تليفزيونية ومسرحيتين في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، لكن لم تحقق له الشهرة الكافية.

لكن عام 1994 كان نقطة تحول للفنان، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم؛ إذ شارك في مسلسل "سر الأرض"، أما الدور الذي عرّف الجمهور به‘ فكان سامبو في مسلسل أرابيسك، مع الفنان الكبير صلاح السعدني.

وانطلق شرف بعدها وعمل مع عدة مخرجين كبار، لم يقدم أدوارا كبيرة، لكن بعضا منها حقق نجاحا كبيرا.

وقدم شرف أكثر من 100 عمل خلال 30 عاما أبرزها أفلام ليلة ساخنة والرهينة وآسف على الإزعاج وسارق الفرح وعفاريت الأسفلت وعصابة الدكتور عمر، ومسلسلات أبو العلا 90 والسير الهلالية وللعدالة وجوه كثيرة ويحيا العدل.

وفي عام 2008 أصيب بانسداد في شرايين المخ، وأجرى عدة عمليات جراحية، وأنفق الكثير من أمواله، وقال في حوارات صحفية له وقتها: "بقيت ع الحديدة"، مشيرا إلى أن معظم زملائه في الوسط الفني لم يسألوا عنه في محنته، لكن هناك آخرين وقفوا بجواره ودعموه نفسيا وماديا. وعاتب الفنان عادل إمام، لأنه لم يزره خلال مرضه.

ورغم ذلك شهد 2008 عرض الكثير من الأعمال التي شارك فيها شرف وهي ماشيين بالعكس وكلمة حق والعيادة وشبه منحرف ورمضان مبروك والدادة الدودي وحسن ومرقص وكباريه وآسف على الإزعاج.

وعاد بعد عامين للعمل مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وقدم بعض الأفلام والمسلسلات كان آخرها فيلم أخلاق العبيد مع الفنان خالد الصاوي.

لكن تعرض لأزمة صحية جديدة استدعت سفره للعلاج بالخارج، لكن التكلفة كانت كبيرة، فتمت معالجته في مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وظهر محمد شرف في برنامج مساء dmc، في مايو 2017، وبدت عليه آثار المرض، وبكى خلال مداخلة لابنه الفنان هشام شرف، مؤكدا أن نجله تحمل معه أيامًا صعبة.

وتوفى الفنان محمد شرف 27 يوليو 2018، عن عمر يناهز 55 عامًا.