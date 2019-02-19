ردت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ على مزاح الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ حول تمنيها دخول خزانتها لترى مجوهراتها. وفي التفاصيل، نشرت أحلام صورة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت على حديث شيرين وتمنيها ارتداء طاقية التخفي ودخول خزانة أحلام لرؤية مجوهراتها، وردت أحلام كاتبة: “لابد أن يستمر مفعول الطاقية لمدة شهر بأقل تقدير، حتى تتمكنين من رؤيتهم جميعهم”.

يذكر ان تصريح شيرين هذا حول مجوهرات احلام جاء في برنامج “تخاريف” الذي تقدمه وفاء الكيلاني الذذي يُعرض عبر شاشة MBC.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. فهكذا كان رد الاخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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