نانسي عجرم وليا كتبت - إيمان العوضي : نشرت المطربة نانسي عجرم، صورة جديدة لها برفقة طفلتها ليا، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكشفت نانسي عن طريقتها المثلي في التواصل مع ليا فكتبت معلقة علي الصورة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي.. هي الطريقة الأقوى للتواصل مع لِيا.. تجعلها تشعر بالأمان



جدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها "الحب زي الوتر"، كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع محمد شرابي، والكليب من إخراج ليلي كنعان. معلقة علي الصورة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي.. هي الطريقة الأقوى للتواصل مع لِيا.. تجعلها تشعر بالأمانوالحب والاهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.جدير بالذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها "الحب زي الوتر"، كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع محمد شرابي، والكليب من إخراج ليلي كنعان.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنجاب ليا.. تعرف على نصائح نانسي عجرم للأمهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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