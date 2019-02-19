بالصور.. بروتوكول تعاون بين مهرجان "مسرح الجنوب" ونقابة فلاحي أسيوط

كتبت - إيمان محمد

وقعت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع بروتوكول تعاون ثقافى مع اللجنة النقابية العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين واستصلاح الأراضى بمحافظة أسيوط والخاص بدعم ورعاية الدورة الرابعة من المهرجان المسرحى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقام فى الفترة من ١١ الى ١٨ ابريل فى

قرى محافظة أسيوط.

قال أحمد حسين عطا رئيس اللجنة النقابية العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين واستصلاح الأراضى بمحافظة اسيوط :" إن إقامة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب فى أسيوط حدث ثقافى وفنى كبير سيدخل الفرح والسعادة

على أهالى القرى والنجوع الذين يشهدون هذا لأول مرة فى حياتهم خاصة مع اقامة ورش تدريبية وعروض مسرحية واتاحة الفرصة لشباب الفلاحين الموهوبين الذين كانوا يبحثون عن فرصة لإظهار مواهبهم الفنية والتى سيتيحها مهرجان مسرح الجنوب على يد كبار متخصصيين المسرح فى مصر".

وأضاف :"أن اللجنة النقابية ستسخر كل امكانياتها لرعاية هذا الحدث واقامته بشكل مشرف" .