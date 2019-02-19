ليلى إسكندر تهدد منتقديها بالقضاء.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، لهجوم شديد عليها وعلى المملكة العربية السعودية، وذلك في تعليق على أحد منشوراتها على موقع «إنستجرام».
ليلى إسكندر، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها، قائلة: «برفع فيك بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين، كنت أسكت كتير على ناسك مثلك، بس هلق لازم تنسجنوا كفى».
وأضافت: «أصبحت أنا زبالة؟ لأني أعيش ومتزوجة في السعودية؟ طيب سؤال ممكن أعرف إنت كيف تكره شخص من دون ما تعرفوا؟ كيف تقرر تسبوا وتسب بلد كامل وأنت ما عمرك شفتوا أو شفت البلد؟، الكره لن يفيدك بالحياة.. صدقني الكره بيرجعلك وبس.. كفة استهزاءً بمشاعرنا».
تغريدة ليلى إسكندر، حظيت بعدد كبير من دعم متابعيها الذين تفاعلوا معها وأشادوا بغيرتها على بلد زوجها وابنها الوحيد.
من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية المقيمة في المملكة العربية السعودية حاليًا، عن برنامجها الجديد «ألف ليلة وليلى».
ليلى إسكندر، تزوجت من الفنان السعودي يعقوب الفرحان وأنجبت منه طفلها الأول قبل 3 أشهر، وأطلقت عليه اسم يوسف، في بيروت وتقيم معه في المملكة العربية السعودية.
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