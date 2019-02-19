فيفتي سنت يتهم ضابط أمريكي بتهديده بالقتل

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت شبكة “سي إخبارية عالمية، عن أن نجم الراب الأمريكي الشهير 50 cent اتهم ضابط شرطة أمريكي يدعى ايمانويل جونزاليس ويعمل في منطقة بروكلين في ولاية نيويورك بتهديده بالقتل.

الشبكة العالمية أضافت، أن فيفتي سنت روى أن إيمانويل طلب من مساعديه الشرطيين أن يطلقوا النيران عليه أثناء تجوله بالسيارة بجوار منزله في نيويورك.

ومن جانبه، تعامل ايمانويل مع التصريحات على أنها مزحة مضحكة، خاصة أنه لا يوجد تسجيل فيديو رصدته كاميرات المراقبة تثبت حدوث تلك الواقعة.

وكان النجم العالمي قد نشر، يوم الأحد 17 فبراير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة لـضابط الشرطة إيمانويل جونزاليس موجها إليه اتهامات سوء استخدام السلطة، مطالبا بتطبيق القانون ومحاسبته بشكل صارم.

وعلى جانب أخر، تقدم مطرب الراب الأمريكي الشهير 50 سنت بطلب للمحكمة، مؤخر، لإشهار افلاسه، وذلك بعد أن بلغت الالتزامات المالية المستحقة علي النجم العالمي بين 10 ملايين و50 مليون دولار.

واستند المطرب الأمريكي البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في نيويورك للمادة 11 التطوعية في طلبه للمحكمة إشهار الإفلاس في كونيتيكت في خطوة استراتيجية على الصعيد التجاري لن تؤثر على معجبيه.

وقال 50 سنت لرويترز في لوس أنجلوس أثناء الترويج لفيلمه القادم ساوثبو، لن يجدوا أي ترتيبات .. أنا صادق في هدفي ولن أنهار بسبب أمور بسيطة.

كما تقدم محامون عن المغني بالمستندات اللازمة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في هارتفورد باسمه الحقيقي كرتس جيمس جاكسون الثالث.